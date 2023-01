Prisão preventiva para autor de disparo em Tomar

A vítima, namorado da ex-mulher do arguido, já teve alta do Hospital de Abrantes.

Foi determinada prisão preventiva pelo juiz de instrução criminal do Tribunal de Santarém para o autor do tiro que feriu no peito um homem na manhã de 1 de Janeiro no concelho de Tomar. A tentativa de homicídio ocorreu na localidade da Serra, tendo o arguido sido interceptado pela GNR, pouco depois, num café vizinho quando se vangloriava do feito que tinha acabado de cometer.

O indivíduo de 47 anos tem cadastro e tinha já estado preso, voltando agora à cadeia à espera do julgamento por tentativa de homicídio e detenção de arma proibida, uma pistola de alarme adaptada. A vítima, de 43 anos, namorado da ex-mullher do autor do disparo, já teve alta do Hospital de Abrantes.