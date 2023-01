Um fim-de-semana em Tomar dedicado aos videojogos

Tomar Game Festival decorre a 27, 28 e 29 de Janeiro no Complexo Cultural da Levada.

Tomar vai ter um fim-de-semana dedicado aos videojogos com torneios, workshops de programação e artes digitais, concurso de cosplay, entre outras actividades. O último fim-de-semana de Janeiro promete ser especial para os que sonham trabalhar na área do desenvolvimento de videojogos ou para quem quer conhecer mais sobre este mercado que movimenta mais de 250 milhões de euros em Portugal.

A GAMEscola Portugal, uma escola dedicada ao desenvolvimento de videojogos e de aplicações, em parceria com o município de Tomar, vai promover o Tomar Game Festival nos dias 27, 28 e 29 de Janeiro, no Complexo Cultural da Levada.

O primeiro dia vai ser dedicado aos estudantes do concelho de Tomar e convidados. O sábado e domingo vão ser abertos ao público e é necessário garantir bilhete que pode ser adquirido exclusivamente no site do evento em www.gamescola.pt/tgf. A entrada é gratuita para crianças até seis anos e cosplayers.