10 anos para implementar estratégias que melhorem qualidade de vida em Ourém

Plano de Urbanização de Ourém já entrou em vigor. Documento tem como prioridade conseguir um melhor aproveitamento das zonas ribeirinhas nomeadamente da ribeira de Seiça.

O Plano de Urbanização de Ourém (PUOurém), que define as linhas estratégicas da cidade durante a próxima década, já foi publicado em Diário da República e entrou em vigor. O documento desenvolve a ocupação do solo, procurando densificar e colmatar os espaços vazios, disponibilizando espaços para a edificação num equilíbrio com a estrutura natural. O município avança que há uma preocupação na relação do espaço construído da cidade com a infraestrutura verde de excelência correspondente à Ribeira de Seiça.

“O PUOurém pretende alcançar uma cidade mais atractiva e competitiva para os seus habitantes e também visitantes; uma cidade que seja mais verde e azul com mais espaços verdes e um melhor aproveitamento das zonas ribeirinhas como a integração da Ribeira de Seiça. Além disso, pretende-se ter uma cidade mais sustentável com menos poluição do ar e menos ruído”, afirmou o presidente da câmara durante a apresentação do novo plano, a 14 de Junho de 2022.

Luís Albuquerque explicou que o plano teve início em 2015 e concretiza com maior detalhe o disposto no Plano Director Municipal (PDM) para uma determinada área do território nacional definindo a estrutura urbana, o regime de uso do solo e os critérios de transformação do território. O presidente do município esclareceu que quer alcançar vários eixos sendo que alguns deles visam melhorar as condições de vida da população revendo a oferta de comércio e serviços, transportes, equipamentos e espaços de utilização colectiva destinados a residentes.