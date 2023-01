Alterações nas datas e hora das reuniões de câmara no Cartaxo

Sessões passam a realizar-se às quintas-feiras pelas 16h00

As reuniões camarárias do executivo municipal do Cartaxo vão passar a realizar-se nas primeiras e terceiras quintas-feiras de cada mês, às 16h00. Além disso, as sessões vão voltar a ser descentralizadas por todas as freguesias do concelho. A informação foi dada pelo presidente do município, João Heitor (PSD), e a proposta aprovada por maioria. O vereador do PS, Fernando Amorim, manifestou o seu desagrado pela decisão uma vez que as reuniões passam a realizar-se em horário laboral. “Esta hora não é a melhor porque os cidadãos estão a trabalhar e ficam limitados para assistir às reuniões e virem falar sobre os seus problemas”, criticou o autarca da oposição.

O vereador socialista pediu que fosse disponibilizada uma sala onde os autarcas da oposição possam reunir, receber os cidadãos e realizar o seu trabalho de vereação. João Heitor discordou de Fernando Amorim e garantiu que a maioria social-democrata tem todo o interesse em que a participação dos cidadãos seja a maior possível. “Não acredito que o facto das reuniões se passarem a realizar em horário laboral vá afastar as pessoas. Sempre que precisam de tratar algum assunto na câmara as pessoas vêm ao edifício dos paços do concelho por isso acredito que façam o mesmo se precisarem falar sobre os seus assuntos”, referiu. O presidente garantiu que iria disponibilizar uma sala para a oposição o mais breve possível.