Alverca na corrida para novo aeroporto sem apoio da câmara

A Câmara de Vila Franca de Xira já se mostrou contra a solução Portela+Alverca.

Mas mesmo assim os promotores vão apresentar, à comissão que estuda a futura localização do novo aeroporto, um estudo para que a pista de Alverca seja usada em complementaridade com a do actual aeroporto em Lisboa. A ideia tem como principal entusiasta o ex-presidente da Câmara de Lisboa, Carmona Rodrigues.

Os promotores da solução Portela+Alverca para o futuro aeroporto de Lisboa, que tem o ex-presidente da Câmara de Lisboa, Carmona Rodrigues, como principal entusiasta, vão apresentar o estudo que defende a manutenção do actual aeroporto da Portela reforçado com a pista de Alverca, que é usada pela Força Aérea Portuguesa e pela empresa aeronáutica OGMA. Os que advogam esta solução querem tentar convencer a comissão técnica para avaliação da localização do novo aeroporto de que esta pode ser uma vantagem em relação a outras alternativas com a de construção de uma nova infraestrutura em Santarém.

Para Carmona Rodrigues, professor auxiliar da Universidade Nova de Lisboa, um aeroporto urbano (“city airport”), que receba metade dos movimentos que Lisboa tem actualmente, seria a melhor solução para servir a capital. O ex-autarca de Lisboa confirma que o projecto vai seguir para a comissão com fundamentação e desenvolvimento completo para permitir uma tomada de decisão informada. A ideia é que Alverca receba alguns voos de médio e longo curso. Tal como os promotores já haviam dito a O MIRANTE, com esta solução a cidade a norte do distrito de Lisboa poderia receber 380 mil movimentos por ano e a Portela pouco mais de 110 mil.

Quanto ao transporte de e para a pista de Alverca os promotores sugerem uma ligação através de um comboio automático com uma paragem intermédia em Santa Iria da Azóia, no concelho de Loures. Carmona Rodrigues continua a defender que o novo aeroporto em Alverca - que poderia chegar a acolher até 70 milhões de passageiros por ano - cumpriria com todos os limites mínimos de afastamento das populações e que a segurança das povoações sobrevoadas estaria assegurada. A implementação do projecto custaria perto de 450 milhões de euros.

Município de Vila Franca de Xira é contra aeroporto em cima do Estuário do Tejo

Numa altura em que se discutem cinco localizações possíveis para o futuro aeroporto de Lisboa, incluindo os concelhos de Benavente e Santarém, o município de Vila Franca de Xira considera que qualquer um serve menos o que ficaria na sua freguesia de Alverca. O presidente da autarquia, Fernando Paulo Ferreira, entende que Alverca deve servir apenas para pequenos voos e serviços enquanto não se constrói um novo aeroporto. O autarca sugere transferir os voos militares de Figo Maduro para Alverca e mudar as operações de manutenção da TAP para Alverca para ajudar temporariamente a aliviar a pressão no aeroporto de Lisboa.