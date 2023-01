Em Vila Franca de Xira o braille já chegou às facturas da água

Sistema de apoio aos cegos está a dar os primeiros passos e só um cliente aderiu ainda ao mecanismo que permite que as facturas mensais sejam emitidas em braille. Conselho de administração diz que o objectivo é facilitar a inclusão.

No concelho de Vila Franca de Xira quem for cego pode pedir aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) para que a factura mensal seja emitida em braille. A medida entrou em vigor em Março de 2021 no âmbito de uma parceria com a ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, mas a medida precisa de maior divulgação, já que até agora apenas um cliente solicitou que a factura seja emitida em braille. “Mesmo sendo apenas uma pessoa para nós é muito importante, ninguém fica para trás”, explica a O MIRANTE Vítor Moreira, presidente do conselho de administração dos SMAS de Vila Franca de Xira.

O administrador considera a medida bastante importante na óptica da promoção de uma política inclusiva e de igualdade de oportunidades entre todos os moradores do concelho que são clientes dos SMAS. “Temos feito essa aposta na inclusão e consideramos este esforço uma mais-valia. Acreditamos que são notícias como esta que ajudam a divulgar a existência deste serviço”, refere o responsável. Também o sítio dos SMAS na internet foi alvo de uma remodelação no último ano para o adaptar a quem é cego ou surdo. Através de uma ferramenta chamada “Readspeaker Webreader” passou a ser disponibilizado um serviço de conversão de texto para voz permitindo uma interacção mais personalizada com os conteúdos do site a pessoas cegas ou de baixa visão. Foi também criado um “VirtualSign”, uma representação gráfica de uma pessoa que interpreta para Língua Gestual Portuguesa todo o seu conteúdo para quem sofrer de problemas auditivos.

Para aderir à factura em braille basta ligar para os SMAS através do contacto 263 200 600 e facultar o nome do titular do contrato, número de cliente, morada completa e contacto telefónico. A ideia é que a disponibilização da factura em braille possa começar a ser logo realizada também, por exemplo, no arranque do processo contratual com os novos clientes.