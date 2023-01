Oposição de Torres Novas contra a localização das novas piscinas de Verão

A oposição na Assembleia Municipal de Torres Novas está contra a construção das novas piscinas de Verão em Torres Novas, junto à piscina de saltos, perto do rio Almonda. O Bloco de Esquerda (BE) considera que o novo espaço fecha ainda mais o rio ao usufruto das pessoas e que o mesmo se situará em leito de cheia, realçando que o empréstimo de 1,5 milhões de euros para a obra esgotará a capacidade de endividamento da câmara. O Movimento P’la Nossa Terra diz que o projecto é uma descaracterização do local.

Para Rui Alves Vieira, do BE, as novas piscinas irão ocupar mais de 650 metros quadrados num sistema que já está fragilizado “porque o complexo designado por Jardim das Rosas é cada vez menos um jardim”. O eleito do Bloco considera que “construir as piscinas cobertas foi, com aquela volumetria, naquele local, à beira do rio Almonda, um disparate. Querer construir as piscinas de Verão na mesma zona é abafar um disparate com uma asneira”. Pela voz de Mafalda Baptista, o movimento independente recomenda “que se repense o projecto das piscinas de Verão”.

Na resposta às questões levantadas pela oposição, o presidente da câmara, Pedro Ferreira, considera que não faz sentido pensar em piscinas noutro local, dadas as disponibilidades financeiras existentes. “Estamos a propor uma piscina de 300 metros quadrados em que se aproveita a piscina de saltos. No Verão também são utilizadas as piscinas interiores”, diz o autarca. Pedro Ferreira sublinha que o município “disponibilizará no período do Verão três planos de água distintos num total de 1.030 metros quadrados.”.