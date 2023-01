Ourém quer mais participação de jovens na política local

“Integra-te Jovens Autarcas” é um programa que permite aos estudantes das escolas do concelho acompanhar o trabalho do município durante uma semana.

A Câmara Municipal de Ourém aprovou, na sessão camarária de 2 de Janeiro, a implementação do programa “Integra-te Jovens Autarcas”, que visa dar a conhecer aos estudantes das escolas do concelho o funcionamento do poder legislativo e as funções de um executivo.

Jovens que frequentem o 3.º ciclo do Ensino Básico ou Secundário podem candidatar-se e ser eleitos para acompanhar os autarcas de Ourém durante uma semana. A iniciativa vem complementar o trabalho que o presidente da câmara municipal, Luís Albuquerque, diz estar a desenvolver no sentido de “aproximar escolas e população da gestão autárquica”. O executivo pretende valorizar a opinião dos mais jovens e incluí-la em propostas futuras ao mesmo tempo que fomenta o comportamento cívico. “Pretendemos potenciar comportamentos de cidadania, valorizar as opiniões dos jovens, as suas ideias e perspectivas para o futuro”, sublinhou Luís Albuquerque.