Bombeiros de Azambuja celebram 91º aniversário com a população

Actividades decorrem a 14 e 15 de Janeiro em vários locais da vila de Azambuja.

Para celebrar o 91º aniversário a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja está a dinamizar uma série de actividades para a população que vão decorrer a 14 e 15 de Janeiro. O destaque do programa é a iniciativa “Quartel Aberto” que terá lugar no parque de estacionamento da Praça de Touros Dr. Ortigão Costa, ao longo do dia 14 de Janeiro, e que permitirá aos visitantes conhecer a corporação e a sua frota.

No mesmo dia, no auditório da Junta de Freguesia de Azambuja, a comunidade é convidada a participar gratuitamente numa acção de treino de combate a incêndios da parte da manhã e noutra, de primeiros socorros, ao início da tarde.

A 15 de Janeiro está prevista, entre outras actividades, uma homenagem ao bombeiro junto à estátua da Avenida do Valverde, perto do quartel dos Bombeiros de Azambuja. Após uma sessão solene que se inicia às 16h30 o programa encerra com um momento de convívio entre os bombeiros e a comunidade.