“Caçar à distância” em Mação

“Caçar à distância” é o desafio proposto pela Câmara Municipal de Mação que acontece no próximo sábado, 14 de Janeiro, no Parque Arqueosocial da vila. É uma oficina que tem como objectivo a construção de um propulsor e dardo e tiro ao alvo com propulsor e arco-e-flecha. A iniciativa divide-se por todo o dia, com actividades entre as 10 horas e o meio-dia e à tarde entre as 14h30 e as 16h30. Existe um limite de 10 participantes por cada grupo, a idade mínima é de 12 anos e a participação é gratuita.