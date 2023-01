Actor de Alverca recebe prémio de Melhor Actor Secundário

O actor Isac Graça, de Alverca, foi distinguido com o prémio Cineuphoria de melhor actor secundário pelo seu papel como Rei D. Miguel no filme “A Viagem de Pedro”, da realizadora brasileira Laís Bodanzky. O filme tem co-produção portuguesa da O Som e a Fúria e foi um dos cinco finalistas brasileiros para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2023.

Nos Cineuphoria o filme venceu ainda os prémios de Melhor Actor (Cauã Reymond), Melhor Actriz Secundária (Isabel Zuaa), Melhor Guarda-Roupa, Melhor Trailer e Melhor Actor Secundário para Welket Bungué, ex-aequo com Isac Graça. Os prémios Cineuphoria distinguem o cinema nacional e internacional há mais de dez anos e são considerados dos prémios mais respeitados a nível nacional na área da sétima arte.

Esta não é a primeira vez que Isac Graça, que vive em Alverca, é distinguido com o prémio de Melhor Actor Secundário. A primeira vez aconteceu em 2017 pela sua participação no filme “Cartas da Guerra”, de Ivo M. Ferreira, que representou Portugal nos Óscares desse ano, foi nomeado para o Urso de Ouro no Festival de Berlim e venceu o Globo de Ouro e o Prémio Sohia para melhor filme.

Em Novembro, em entrevista a O MIRANTE, o actor que participou em filmes como “Soldado Milhões”, “Snu” ou “Aparição” disse acreditar que o seu melhor papel ainda está por chegar. Gostava de ver criado um cineclube em Alverca e até se oferece para fazer a curadoria se necessário. Elegeu Alhandra como uma das terras mais bonitas do país e defendeu que falta ternura na sociedade. Numa entrevista onde recordou o seu percurso confessou também não acreditar em vidas perfeitas.