Entroncamento acolhe oficina "Cinema da Minha Rua"





O Cineteatro São João, no Entroncamento, vai ser palco da oficina “Cinema da Minha Rua”, uma acção promovida pelo serviço educativo cultural do município. A 21 de Janeiro, o público é convidado a participar na iniciativa com filmes produzidos por si, no máximo com três minutos, que devem ser enviados por email, até 19 de Janeiro, para cultura@cm-entroncamento.pt. A oficina tem lotação limitada.