Glória Motoclube celebra 29 anos

A Casa do Povo de Glória do Ribatejo recebe no sábado, 21 de Janeiro, um evento comemorativo do 29º aniversário da Glória Motoclube. A associação convida os habitantes a participar na iniciativa, com entrada livre, a partir das 14h30. Meia hora depois decorre uma homenagem aos sócios que já morreram no cemitério da vila. Ao longo do dia há também um espectáculo de Rui Armada, um concerto dos Salada Lusa e animação com o DJ Ildefonso.