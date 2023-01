Obras no Cine-Teatro de Abrantes já começaram

Projecto de requalificação do Cine-Teatro de Abrantes tem data de prevista de conclusão em 2024. Empreitada tem um preço base de cerca de três milhões de euros.

A população de Abrantes vai poder voltar a usufruir do Cine-Teatro de São Pedro a partir de 2024, de acordo com as estimativas da autarquia, depois de um encerramento de seis anos. As obras de reabilitação já começaram após um pedido de esclarecimento relacionado com alguns pontos por parte do Tribunal de Contas e que incluem a ampliação num terreno contíguo com o objectivo de garantir melhor acessibilidade ao edifício. Vai passar a haver espaço para cargas e descargas, mais uma saída de emergência e um novo espaço para eventos exteriores.

O palco também vai ser ampliado, bem como o número de lugares disponíveis. A principal sala de espectáculos de Abrantes vai passar a ter 246 cadeiras na plateia e 140 no primeiro balcão, no total de 386 lugares. Para além dos camarins do piso 0, o município vai construir novos camarins no piso -1 enquanto as escadas de acesso à plateia vão ser reconstruídas. A infraestrutura também vai ter um monta-cargas de apoio ao palco.

As intervenções na plateia envolvem um novo perfil de inclinação, cadeiras novas e lugares para pessoas com mobilidade reduzida, enquanto o sistema de climatização da sala passa a ser feito pelo pavimento. A empreitada, que tem um preço base de cerca de três milhões de euros, inclui ainda o tratamento acústico das paredes e o restauro do tecto falso. Será também criada uma esplanada e todo o serviço de cafetaria será remodelado.

Em Abril de 2021 foi aprovado o projecto de execução da empreitada de restauro, reabilitação, remodelação e ampliação do edifício, com preço base de 1,8 milhões de euros, mas não houve qualquer proposta. Em Fevereiro de 2022 foi lançado novo concurso público, agora com o preço base de cerca de três milhões de euros.