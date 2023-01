Passeio e leitura viva de Saramago na Azinhaga

A Fundação José Saramago promove no dia 21 de Janeiro, na sua delegação da Azinhaga, uma sessão de leitura viva de “As pequenas memórias”, a única obra autobiográfica do vencedor do Prémio Nobel da Literatura. A leitura, que começa às 17h00, ficará a cargo do actor e encenador Tónan Quito. Antes da sessão decorre o passeio “José Saramago na Azinhaga”, um percurso onde os participantes poderão ficar a conhecer os locais simbólicos do escritor na sua aldeia. O início do passeio está marcado para as 15h30 no Largo das Divisões.