Teatro Sá da Bandeira com cinema português em Janeiro

A programação do Cineclube de Santarém para o mês de Janeiro já arrancou no Teatro Sá da Bandeira com a exibição de “Lobo e Cão”, de Cláudia Varejão, o primeiro de três filmes de produção recente e temas actuais. Em comunicado, a Câmara de Santarém lembra que as sessões de cinema decorrem no Teatro Sá da Bandeira nas noites de quarta-feira sendo que o primeiro filme exibido, a 11 de Janeiro, foi rodado na vila açoriana de Rabo de Peixe, com um elenco totalmente amador e que conquistou o prémio principal da secção Giornate degli Autori no mais recente Festival de Cinema de Veneza. A 18 de Janeiro foi apresentado o drama das jovens atraídas pelo estado islâmico, no filme “A Noiva”, do luso-francês Sérgio Tréfaut, seguindo-se, no dia 25, a comédia dramática “O Trio em Mi Bemol”, de Rita Azevedo Gomes.