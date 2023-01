Arqueiro de Torres Novas integra equipa olímpica

Manuel Lobo, atleta do Ateneu Artístico Cartaxense, passou a fazer parte do Projecto de Esperanças Olímpicas depois de vencer o ouro a nível nacional.

O atleta de tiro com arco Manuel Lobo, de Torres Novas, foi integrado no Projecto de Esperanças Olímpicas do Comité Olímpico de Portugal. O jovem, que treina no Ateneu Artístico Cartaxense (AAC), é o terceiro atleta do clube a integrar um projecto olímpico, depois de Carlos Reis em 1986 e de Paulo Santos em 1994, o treinador actual de Manuel Lobo, ambos na mesma modalidade.

O primeiro encontro decorrerá nos dias 21 e 22 de Janeiro no Centro de Alto Rendimento do Jamor. A 8 de Janeiro, Manuel Lobo sagrou-se campeão nacional de tiro com arco ao conquistar a medalha de ouro na categoria de Cadetes Homens Recurvo no XII Sportarco, conquistando as suas primeiras estrelas de Indoor de pontuação da World Archery.