Futebol distrital fica mais pobre com a morte de João Barroca

O antigo jogador e treinador de futebol João Manuel Barroca faleceu na sexta-feira, 13 de Janeiro, no Cartaxo, cidade onde fez vida. Como futebolista, jogou na extinta CUF do Barreiro e em clubes da região como o SL Cartaxo, União de Santarém e União de Almeirim. Figura emblemática e bastante estimada no futebol distrital, o seu falecimento suscitou nas redes sociais numerosos comentários de tristeza mas também de partilha de memórias de quem com ele conviveu. João Manuel Barroca foi sepultado na tarde de domingo no cemitério do Cartaxo depois de uma cerimónia religiosa na Igreja do Cartaxo.