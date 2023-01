Jornada sem grandes surpresas no futebol da Associação de Santarém

CD Fátima foi a Samora Correia vencer por 2-4. Fazendense continua a lutar pelo título depois de vencer o AD Mação. União de Tomar segue na liderança.

A 16ª jornada do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Santarém jogou-se este domingo, 15 de Janeiro, e terminou sem grandes surpresas. O destaque vai para a vitória do Clube Desportivo de Fátima, que se deslocou ao Campo da Murteira, em Samora Correia, e venceu a equipa da casa por 2-4, atirando o Grupo Desportivo de Samora Correia para o quinto lugar da tabela classificativa.

O Clube Desportivo de Torres Novas não se deixou surpreender em casa e ganhou ao Entroncamento Atlético Clube com dois golos marcados na segunda parte, sem sofrer nenhum, subindo à sétima posição da tabela. Os ferroviários mantêm-se no último lugar.

A Associação Desportiva Fazendense reforçou a luta pelo título, subindo ao segundo lugar depois de vencer o Associação Desportiva de Mação por 0-1, no Campo Municipal Agostinho Pereira Carreira.

Noutros desafios, o Clube Desportivo Salvaterrense ganhou 3-1 ao Clube Atlético Ouriense, o Sport Lisboa e Cartaxo perdeu em casa contra o Clube Desportivo Amiense, por 0-1, houve empate a duas bolas no campo d’Os Águias de Alpiarça contra o Grupo Desportivo de Benavente, o Alcanenense venceu o Ferreira do Zêzere em casa por 3-1, e o Sport Abrantes e Benfica recebeu o líder, União de Tomar, perdendo a partida com dois golos sem resposta.