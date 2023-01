Salvaterra de Magos incentiva mais velhos a praticar desporto

A Câmara de Salvaterra de Magos está a convidar os habitantes à inscrição no projecto “Desporto Sénior 2022/2023”. Qualquer um, com mais de 55 anos, pode aderir ao programa gratuitamente. A ficha de inscrição, disponível no site da câmara, pode ser entregue no edifício das piscinas municipais, nas delegações da câmara municipal em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge ou no edifício da Junta de Freguesia do Granho.