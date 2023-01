Sub 15 do Vitória de Santarém na fase de apuramento do campeão nacional

O dia 15 de Janeiro fica na história do Vitória Clube de Santarém. A equipa de futsal sub 15 passou à fase de apuramento de campeão nacional em 4.° lugar na Série Sul. A vantagem de 4-3 frente ao GMDUP Azeitão foi conseguida graças aos golos marcados pelos jogadores Duda, Tiago Martins e Ricardo Martins.