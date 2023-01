Visita às instalações da Associação Vasco da Gama em Fátima

Presidente da Câmara de Ourém visitou instalações desportivas da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vasco da Gama, em Fátima.

Alvo de uma recente remodelação a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural (ADRC) Vasco da Gama, em Fátima, recebeu a visita do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, a 10 de Janeiro. Na companhia de Rui Vital, vereador com o pelouro do Associativismo, Desporto e Juventude, avaliaram as instalações do clube desportivo, recentemente requalificadas e ampliadas, especificamente os balneários, um projecto que contou com financiamento municipal em 70%.

Numa visita dirigida pela presidente da associação, Ana Reis, o autarca falou com atletas e pôde aprofundar o conhecimento sobre a realidade da ADRC Vasco da Gama. A visita serviu também para discutir as principais dificuldades com que a associação se depara. Luís Albuquerque elogiou a importância e a qualidade das intervenções favorecendo as condições de trabalho dos atletas do clube, mas também de todos aqueles que o visitam.

Recorde-se que, em 2019, a presidente da ADRC Vasco da Gama disse que a requalificação das instalações, assim como a construção de um novo polidesportivo, era fundamental para a instituição.