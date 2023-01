Cartaxo tem 29 empresas PME Líder e Excelência

Mais de duas dezenas de empresas do Cartaxo foram distinguidas com o selo do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação.





O concelho do Cartaxo tem sediadas 29 empresas distinguidas em 2022 com o selo do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) de PME Líder e oito empresas com o selo PME Excelência. A informação foi divulgada na última reunião do executivo da Câmara do Cartaxo pelo presidente do município, João Heitor, que enalteceu o mérito das empresas galardoadas com os estatutos líder e excelência, que pertencem a diversos sectores de actividade, nomeadamente da construção civil, agricultura, vinícola, farmacêutico e alimentar.

“Estas distinções são atribuídas quando [as empresas] têm performances que se distinguem das restantes” e se afirmam como “empresas mais saudáveis, que empregam mais pessoas ou dão melhores condições aos que nela trabalham”, afirmou o autarca social-democrata, sublinhando que são um “pilar fundamental na comunidade”. João Heitor referiu ainda que a autarquia está “de forma consistente e coerente ao lado do tecido empresarial” e que tudo fará para que as empresas “tenham as melhores condições para terem sucesso no território”.