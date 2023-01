Empresa de canábis medicinal instala-se na zona industrial de Abrantes

Está prevista a criação de 30 postos de trabalho num investimento que ronda os três milhões de euros.

A empresa Canguru Foods vai adquirir uma parcela de terreno no Parque Industrial de Abrantes, Zona Sul, para implementar um negócio na área da canábis medicinal. O investimento total estimado é de cerca de três milhões de euros e está prevista a criação de três dezenas de postos de trabalho até 2028.

O processo de autorização para cultivo da planta para fins medicinais encontra-se neste momento em aprovação junto do INFARMED. Assim que esteja concluído, a empresa começa a dar início aos trabalhos de preparação do lote e construção do edifício na zona industrial abrantina.

A Canguru Foods tem como sócio-gerente Michael Graham Parkes, cientista de sistemas com mais de 15 anos de experiência nos sectores da alimentação, telecomunicações e energia. A empresa prevê também a sua expansão na área da investigação.

Portugal é o maior produtor de canábis medicinal da Europa, sendo que existem mais de 150 empresas a apostar na sua produção que é praticamente toda exportada para países como Israel, Austrália, França, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos da América, entre outros. Segundo dados do Infarmed, Portugal exportou seis vezes mais em 2021 do que tinha feito em 2020.