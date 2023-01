Evento promove sopas, enchidos e mel de Ferreira do Zêzere

Ferreira do Zêzere recebe no domingo, 22 de Janeiro, a primeira edição do evento “Sopas da nossa terra, feira de enchidos e mel”. O evento gastronómico decorre a partir das 12h00 no Mercado Municipal António Teixeira Nunes. A iniciativa tem como objectivo promover a gastronomia e a alimentação saudável das sopas tradicionais do concelho e da região, confeccionadas com produtos locais.

O certame pretende ainda promover os enchidos de temperos tradicionais e o mel da zona com a participação de empresas do sector apícola. O evento é uma organização da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere com a colaboração das colectividades e instituições da freguesia. Com a aquisição da tigela os visitantes poderão provar todas as sopas disponíveis.