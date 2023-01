“Festival dentro de Portas” em Benavente para promover o arroz carolino

A antecipar a edição deste ano do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas o município de Benavente vai promover o “Festival dentro de Portas”. A iniciativa leva música até aos restaurantes parceiros do evento anual.

Inserido no projecto de valorização do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, o município de Benavente vai lançar este ano o Festival dentro de Portas, em parceria com os restaurantes aderentes. A iniciativa arranca dia 20 de Janeiro com a actuação da fadista Beatriz Felizardo e dia 11 de Fevereiro, com o cantor Ricardo Neiva. Pelo menos uma vez por mês haverá animação nos 11 restaurantes que aderiram à iniciativa, e que têm na sua ementa pratos com arroz carolino.

Já a edição deste ano do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas vai realizar-se de 19 a 21 de Maio, em programa que será divulgado em breve pela Câmara de Benavente. “Contribuir para a promoção destes restaurantes e trazer o justo protagonismo ao produto de excelência que é o Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas”, é o mote do Festival dentro de Portas, segundo referiu a vice-presidente do município de Benavente, Catarina Vale.