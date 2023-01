IPT com ferramenta inovadora na área da conservação e restauro

A apresentação da Solução XpeCAM, ferramenta que permite analisar o estado de conservação de diferentes obras de arte e que confere uma nova capacitação analítica para responder aos novos desafios da conservação e restauro, decorreu a 11 de Janeiro no auditório do Instituto Politécnico de Tomar (Dr. Júlio das Neves). A iniciativa dividiu-se em duas sessões, com um programa que envolveu várias palestras, nomeadamente “XpeCAM – Uma Visão Geral para o utilizador”, “Entrega de vouchers aos utilizadores do IP Tomar”; “Sessão prática – Configuração XpeCAM e como fazer aquisições” e “XpeCAM Platform – Uma ferramenta dos conservadores”.