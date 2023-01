Oficina de cerâmica e adorno em Mação

O desafio do município de Mação para o próximo sábado, 21 de Janeiro, é produzir "Objectos Para Ir Mais Além", na oficina de cerâmica e adorno que irá ter lugar no Parque Arqueosocial da vila. Segundo a câmara municipal, os objectos "serão feitos à luz dos elementos encontrados em ambientes funerários neolíticos". A iniciativa destina-se a toda a população, em especial aos alunos do Agrupamento de Escolas. Os interessados podem inscrever-se gratuitamente no Museu de Mação durante a semana, por telefone ou pelo e-mail museu@cm-macao.pt. Haverá duas sessões da oficina: uma de manhã, entre as 10h30 e as 12h00 e outra à tarde, entre as 14h30 e as 16h00.