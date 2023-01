Suspensão no abastecimento de água na Chamusca

O abastecimento de água vai estar suspenso em várias zonas da Chamusca na quinta-feira, 19 de Janeiro, entre as 08h30 e as 13h30, e sexta-feira, 20 de Janeiro, entre as 14h00 e as 17h00 horas. A empresa Águas do Ribatejo explica que a interrupção do abastecimento se deve a trabalhos para a ligação de nós e ramais à nova conduta e afecta várias ruas do centro da vila e arredores. A empresa intermunicipal sugere a reserva de água para os consumos inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento e alerta que é desaconselhável o consumo e a utilização imediatamente após a reposição do abastecimento. A água deve ser consumida só depois de retomada a normalidade no abastecimento quando esta se apresentar transparente.