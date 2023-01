Tomar vai distinguir empresas PME Excelência

Empresas tomarenses vão ser distinguidas depois de proposta dos vereadores do PSD aprovada por unanimidade em sessão camarária.

Em 2021 foram distinguidas 24 empresas tomarenses com o estatuto PME Líder, “um selo de reputação de empresas” criado pelo IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, um conjunto de bancos parceiros e as Sociedades de Garantia Mútua. Dessa lista, várias foram consideradas PME Excelência, que são seleccionadas pelas entidades num reconhecimento do seu mérito e do contributo para o desenvolvimento da economia.

Numa proposta apresentada pelo Partido Social Democrata (PSD) na última sessão camarária, que se realizou na segunda-feira, 9 de Janeiro, as empresas vão ser distinguidas pelo município depois dos sete vereadores do executivo terem votado a favor da proposta.

As empresas são a Fullmachine, Lda., Gracinda dos Santos Silveira Leal Mourisca, J. J. M. Esperança, Lda., Justino Louro Fernandes & Filhos, Lda., Justino Louro Fernandes & Filhos, Lda., Perdicampo – Produção e Comercialização de Aves de Caça, Lda., Perdicampo – Produção e Comercialização de Aves de Caça, Lda., e Templar Aço, Lda.