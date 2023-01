Workshop de preparação de bebidas vegetais no Mercado de Tomar

O Mercado Municipal de Tomar continua a promover iniciativas diversas de dinamização do espaço, que contribuem para relembrar que é uma alternativa versátil, económica e saudável para as suas compras.

No sábado, 14 de Janeiro, a Bio-Thomar, uma das operadoras do mercado, promoveu uma sessão de preparação de bebidas vegetais de ingredientes como caju, noz, aveia ou amêndoa, todas elas preparadas com ingredientes biológicos e adoçantes naturais.