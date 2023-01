Segundo Plano

Os Ashes celebram 25 anos de existência na sexta-feira, 20 de Janeiro, no Cine-Teatro Paraíso em Tomar, a partir das 22h00, com um concerto que fará uma viagem por toda a discografia da banda de rock de Tomar. O MIRANTE recupera do seu arquivo uma imagem registada há dez anos durante uma reportagem a propósito dos 15 anos de existência do grupo.