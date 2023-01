Alunos do Cartaxo com necessidades especiais vão fazer terapia com cavalos

Os alunos com necessidades educativas especiais da unidade de ensino estruturado do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo vão ter aulas de hipoterapia, uma técnica terapêutica com cavalos utilizada para atingir objectivos físicos, mas também cognitivos, sociais e comportamentais em pessoas com deficiência.

De acordo com a informação divulgada em reunião do executivo camarário pela vereadora da Educação, o projecto da Câmara do Cartaxo vai arrancar, para já, com oito alunos que já reuniram as devidas autorizações médicas para a prática da hipoterapia. Maria de Fátima Vinagre salientou que a actividade visa melhorar a “estabilidade motora e de saúde destes alunos” que se acredita que terá “impacto a nível educacional”. Além de servir os alunos o projecto está também aberto à população.