Atropelamento deixa homem em estado grave na Póvoa de Santa Iria

Um homem de 43 anos, morador na Póvoa de Santa Iria, ficou ferido com gravidade na sequência de um atropelamento na Estrada Nacional 10, junto às passadeiras do McDonalds. Por motivos de segurança a circulação na estrada nacional esteve suspensa durante cerca de uma hora para prestação de socorro à vítima e para trabalhos de limpeza da via. Devido aos ferimentos graves o homem foi encaminhado para o Hospital de São José, em Lisboa, onde ainda se encontrava à data de fecho desta edição.

O alerta foi dado às 21h14 de sábado, 14 de Janeiro, e no local estiveram quatro elementos operacionais acompanhados de duas ambulâncias, a PSP e a Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER). O condutor do veículo ligeiro não sofreu nenhum ferimento. Há vários meses que os semáforos da passadeira, que permitem aos moradores atravessar a rua, estão avariados e intermitentes, já tendo sido registados vários sustos no local.