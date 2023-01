Câmara de Santarém dá o dinheiro e juntas mandam fazer obras

Município de Santarém delegou competências e quase meio milhão de euros para a União de Freguesias da Cidade de Santarém e a Junta de Freguesa de Abitureiras avançarem com requalificação de alguns espaços.

A Câmara de Santarém vai transferir 470 mil euros para a União de Freguesias da Cidade de Santarém e para a Junta de Freguesa de Abitureiras, para estas efectuarem obras nos seus territórios ao abrigo da delegação de competências em vigor. Na cidade está contemplada a requalificação da Praceta Maria Lamas, na Portela das Padeiras, orçada em 88 mil euros, a reabilitação de passeios na Rua José Relvas, na Rua António Sérgio, na Portela das Padeiras, e no Vale de Salmeirim, com um investimento de cerca de 362 mil euros.

Em relação a Abitureiras, o contrato assinado entre o município e a junta de freguesia visa a substituição da caixilharia da escola de 1º ciclo local, num investimento de cerca de 10 mil euros. Os trabalhos a levar a cabo incluem substituição, manutenção, reparação, afinação ou substituição de todo o tipo de portas e janelas interiores e exteriores.

Durante a sessão de assinatura dos contratos, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, enalteceu o trabalho desenvolvido pelas juntas de freguesia no sentido da melhoria da qualidade de vida nos seus territórios. Já Diamantino Duarte, presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, e Adriana Madeira, presidente da Junta de Freguesia de Abitureiras, agradeceram o apoio disponibilizado pelo município, já que desta forma podem avançar mais rapidamente com os projectos e respectivas obras.