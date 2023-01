Candidaturas abertas para hortas urbanas no Forte da Casa

Está a decorrer até 20 de Janeiro o período para apresentação de candidaturas a 16 talhões de hortas urbanas implantadas na zona envolvente à Piscina Municipal do Forte da Casa. Aos interessados basta preencher um formulário no site oficial da Câmara de Vila Franca de Xira ou deslocarem-se fisicamente às Lojas do Munícipe de Vila Franca de Xira e da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.

Os novos talhões vêm reforçar os 348 talhões já existentes por todo o concelho, integrados no projecto de hortas urbanas do município, existente desde 2011. Destaca-se o papel que as hortas urbanas podem representar na economia familiar e na qualidade da alimentação, para além de permitirem a redução de matéria orgânica no lixo indiferenciado.