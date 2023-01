Colisão faz três feridos em Samora Correia

Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão rodoviária entre duas viaturas ligeiras ocorrida na tarde de quarta-feira, 11 de Janeiro, na Murteira, em Samora Correia, confirmou a O MIRANTE o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém. De acordo com a mesma fonte, as três pessoas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira. O alerta para o acidente foi dado às 16h34 e no local estiveram os Bombeiros de Samora Correia, os Bombeiros de Benavente e GNR, num total de 13 operacionais apoiados por cinco viaturas.