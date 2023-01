Detido por tráfico de droga em Vialonga

Um homem de 44 anos foi detido no dia 13 de Janeiro por militares da Guarda Nacional Republicana por suspeita de tráfico de estupefacientes em Vialonga. O detido foi presente a tribunal e vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva. A operação realizada em Vialonga focou-se em vários estabelecimentos comerciais da vila e tinha o objectivo de prevenir a criminalidade e detectar ilícitos criminais. Foram apreendidos 7.655 euros em dinheiro, 142 doses de haxixe, 1.889 doses de cocaína, vários utensílios utilizados para corte e doseamento da droga, três balanças de precisão e um telemóvel. A operação contou com o reforço do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Lisboa e com o Grupo de Intervenção Cinotécnica (GIC) da Unidade de Intervenção (UI).