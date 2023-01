Ferido em agressão com x-acto em Torres Novas

Uma pessoa ficou ferida com gravidade na sequência de uma agressão com um x-acto na tarde de quinta-feira, 12 de Janeiro, na localidade de Sentieiras, em Torres Novas, confirmou a O MIRANTE o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém. A vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes, pertencente ao Centro Hospitalar do Médio Tejo.

O alerta foi dado às 16h40 e no local estiveram dois operacionais e uma viatura da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos.