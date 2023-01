Freguesias da Chamusca com atendimento na área da inserção profissional

As freguesias do concelho da Chamusca vão passar a usufruir dos serviços do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), numa medida que pretende reforçar a proximidade com a população. O atendimento na Chamusca realiza-se todos os dias da semana, entre as 09h30 e as 12h30. No Pinheiro Grande, Carregueira e Arripiado, na primeira terça-feira de cada mês, em Vale de Cavalos, na segunda terça-feira de cada mês, em Ulme, na terceira terça-feira de cada mês e na União de Freguesias da Parreira e Chouto, na quarta terça-feira de cada mês.

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Chamusca, criado em 2011, assume-se como um serviço de proximidade, que procura dar resposta a todos os jovens e adultos desempregados do concelho que necessitam de apoio na área da formação e do emprego.