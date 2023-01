Oposição no Sardoal pede intervenção nos Moinhos de Entrevinhas

Vereador do PS, Pedro Duque, defende que é necessário intervir na reabilitação do espaço, que é um dos pontos turísticos mais visitados no concelho do Sardoal.

Pedro Duque, vereador do Partido Socialista no executivo municipal do Sardoal, criticou o estado de circulação e conservação dos caminhos de acesso aos Moinhos de Entrevinhas, um dos pontos turísticos mais visitados no concelho. A questão foi levantada na última sessão camarária. De acordo com Pedro Duque, que afirmou ter estado recentemente no local, os acessos “estão no mínimo pouco atractivos, desde o recinto das festas de Entrevinhas, e que é “necessário” intervir para dar outra imagem ao local. Salientando que o problema já existe há vários anos Pedro Duque defendeu que esta é a melhor altura para o município investir na reabilitação de toda a envolvente aos Moinhos de Entrevinhas.

O presidente da câmara municipal, Miguel Borges (PSD), explicou que vai ter de apurar se a competência para uma intervenção no local é do município ou da junta de freguesia sublinhando que está disponível para “trabalhar em conjunto” para encontrar a melhor solução.

Os Moinhos de Entrevinhas situam-se no ponto mais alto da aldeia e têm uma vista privilegiada da paisagem envolvente; foram construídos no final do século XIX. Num dos moinhos existe um pequeno espaço temático com artefactos originais oferecidos pela família do último moleiro que ali trabalhou até ao Verão de 1956, Tiago dos Santos Baptista.