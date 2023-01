“Os Mesmos de Sempre a Pagar” promovem buzinão em Salvaterra de Magos

O movimento “Os Mesmos de Sempre a Pagar” manifestou-se em Salvaterra de Magos contra o aumento do custo de vida. A acção decorreu no dia 12 de Janeiro, na rotunda de Salvaterra, na Estrada Nacional 118, com os membros do grupo a apelar aos condutores que buzinassem como forma de protesto contra o aumento dos preços. “Se é necessário pagar a crise, então que se comece pela contribuição daqueles que em todas as crises se enchem à custa da desgraça da maioria”, considerou o movimento.

Nas reivindicações, “Os Mesmos de Sempre a Pagar” exigem a fixação e regulação do preço dos combustíveis, da energia e de todos os bens essenciais, em particular dos bens alimentares; a imediata redução do IVA de 13% para os 6% no gás e de 23% para os 6% na electricidade e que os dividendos das grandes empresas sejam desviados das contas dos accionistas para um fundo de emergência nacional para responder ao aumento do custo de vida.