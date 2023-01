Professor em Santarém lança “Agenda/Diário do Jovem Vencedor”

Pedro Vargas é professor de Desenvolvimento Pessoal no Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, em Santarém

Pedro Vargas, professor de Desenvolvimento Pessoal no Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, em Santarém, apresentou recentemente a sua “Agenda/Diário do Jovem Vencedor”. Uma ferramenta que pretende contribuir para o desenvolvimento pessoal dos jovens e que se baseia nos fundamentos da psicologia positiva. A agenda contém exercícios muito simples de auto-conhecimento, definição de objectivos de vida, criação de hábitos positivos e organização pessoal.

O projecto teve o apoio à edição do município de Santarém. Na sessão de lançamento estiveram presentes Andreia Salgueiro, directora editorial da Editora Alfarroba, João Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém, Vânia Horta, chefe da Divisão de Educação da Câmara de Santarém, e Adélia Esteves, directora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira.