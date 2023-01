Profissionais não docentes e técnicos de Samora Correia em greve

Ao corpo de pessoal não docente juntaram-se diversos professores do Agrupamento de Escolas de Samora Correia.

Os profissionais não docentes e técnicos do Agrupamento de Escolas de Samora Correia realizaram um protesto a 11 de Janeiro em frente da escola sede, dando a conhecer os motivos porque estão também em luta. “Em luta por uma escola pública de qualidade para todos”, afirmam. As frases que envergaram reflectem parte das injustiças que vêm sofrendo e com as quais se deparam diariamente: respeito, dignidade, salário justo, entre outros, salientam.

Os profissionais consideram essencial serem reconhecidos como fundamentais à escola pública, poder ter acesso à Caixa Geral de Aposentações, uma avaliação justa e sem quotas, aumentos salariais que respondam à inflação, mais assistentes operacionais, fim da PREVPAP e protecção efectiva e justa de acidentes em serviço. Ao corpo de pessoal não docente juntaram-se diversos professores.