Quartel dos Bombeiros de Benavente sofre estragos devido ao mau tempo

Associação humanitária pede ajuda para fazer face aos estragos causados pela chuva intensa num edifício que há muito precisa de obras.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente tem em curso uma campanha de angariação de fundos para requalificar uma sala do quartel que ficou destruída devido ao mau tempo. Além de as paredes terem ficado manchadas de humidade o piso levantou devido às infiltrações causadas pela chuva intensa, explica a O MIRANTE a presidente da associação, Sandra Melo, acrescentando que aquela sala era utilizada pelos operacionais para a prática de actividades desportivas.

Segundo Sandra Melo, as infiltrações ocorreram não apenas devido ao mau tempo, mas também às “más condições do edifício” que precisa de obras há vários anos, nomeadamente, da substituição de algerozes, janelas e telhado. “Fizemos uma candidatura ao Invest2030 para a cobertura e as janelas. Estamos a aguardar os resultados. Até ao momento temos optado por adquirir equipamentos de protecção para os bombeiros e ter viaturas em condições para prestar serviço à população em detrimento das obras no edifício”, afirma, recordando que os anos de 2020 e 2021 foram maus para as contas da associação uma vez que os bombeiros não puderam realizar ou participar em iniciativas onde amealhavam alguma verba.

Quem pretender ajudar pode fazê-lo através do IBAN da associação humanitária (PT50 003521100000653453014) ou entregando o donativo presencialmente na secretaria do quartel (de segunda a sexta-feira entre as 09h00 e as 18h00). A dirigente adianta ainda que no âmbito desta campanha vai decorrer, no Cineteatro de Benavente, um espectáculo com um grupo de dança em data a anunciar.