Recolha de Sangue em Freixianda

A Liga dos Amigos da Secção de Bombeiros da Freixianda, concelho de Ourém, promove uma recolha de sangue no dia 6 de Fevereiro. A recolha vai decorrer no quartel das 09h00 às 13h00. A recolha é feita em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. No mês de Janeiro as reservas de sangue desceram para níveis críticos, o que levou a Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue a alertar para a necessidade de mobilização urgente dos dadores. Os grupos sanguíneos A-, B-, O+ e O- são os mais preocupantes.