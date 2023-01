Salvaterra de Magos atribui apoio a crianças refugiadas

A Câmara de Salvaterra de Magos aprovou por unanimidade, na reunião de 4 de Janeiro, um apoio de 275 euros à Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). A proposta foi realizada pela vereadora com o pelouro da Acção Social, Helena Neves, a 22 de Dezembro de 2022, com o objectivo de apoiar crianças refugiadas e deslocadas.

Com esta verba a Unicef vai entregar 110 saquetas de alimento terapêutico de combate à desnutrição, três kits de roupa de bebé e 12 cobertores térmicos. O montante vai servir para instalar uma bomba de água manual para fornecer água potável a várias famílias.

Recorde-se que em Dezembro de 2018 a câmara aprovou uma ajuda de mais de 150 euros à Unicef para que as necessidades das vítimas de um tsunami na ilha de Sulawesi, na Indonésia, fossem atendidas.