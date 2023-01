Salvaterra de Magos incentiva à leitura de jornais com serviço gratuito

A Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos e as Bibliotecas do Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, e do Mercado de Cultura de Marinhais estão a disponibilizar o serviço “PressReader”. A iniciativa vem facilitar o acesso dos habitantes a revistas e jornais internacionais em formato digital. Ao todo estão acessíveis mais de sete mil jornais e revistas de 120 países diferentes. A barreira do idioma foi ultrapassada com a ferramenta de tradução instantânea e o leitor pode ainda descarregar os documentos para leitura offline ou até servir-se da sua reprodução em áudio. O único requisito para aceder ao serviço na App ou no website é ser leitor da biblioteca municipal para ter, consequentemente, as credenciais de acesso.