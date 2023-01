Vandalismo em Torres Novas e Riachos

Mais de uma dezena de carros apareceram com pneus cortados em várias ruas da cidade de Torres Novas. Em Riachos aconteceu um caso com contornos semelhantes.

Várias viaturas foram vandalizadas na madrugada de 12 de Janeiro em várias ruas da cidade de Torres Novas. De forma indiscriminada, mais de uma dezena de viaturas tiveram os pneus cortados por desconhecidos durante a noite. Alguns dos carros ficaram sem qualquer pneu em bom estado, perfurados por um objecto cortante.

Na Rua da Liberdade, em Riachos, a 6 de Janeiro, uma moradora queixou-se de um acto de vandalismo com contornos semelhantes. O automóvel, que utiliza diariamente na sua vida profissional, foi pintado com uma tinta azul e os pneus foram cortados. O episódio ocorreu durante a madrugada e foi partilhado pela vítima nas redes sociais.

O comandante da Polícia de Segurança Pública de Torres Novas, Paulo Faria, confirmou a O MIRANTE a existência de três denúncias relacionadas com automóveis vandalizados ao longo da madrugada e manhã, na Rua do Carreiro da Fonte. O oficial disse ter registo de cinco viaturas vandalizadas, mas O MIRANTE pôde observar mais de uma dezena de carros na mesma situação. Provavelmente ainda não tinham sido apresentadas todas as queixas. Nas redes sociais os relatos de automóveis com os pneus cortados multiplicaram-se e cidadãos de vários pontos da cidade exigiram mais policiamento nocturno.