Mação organiza jogos tradicionais nas freguesias

Jogos tradicionais como o chinquilho, o pião ou a macaca vão animar as freguesias do concelho de Mação, sempre aos domingos, das 9h30 às 12h30. A iniciativa do município teve início em Ortiga, a 22 de Janeiro, e segue depois para Chão de Lopes Grande e São José das Matas, a 5 e 19 de Fevereiro, respectivamente. O município vai divulgar posteriormente novas datas para outras localidades do concelho.